В «ДНР рассказали о жертвах среди «военных» и гражданских лиц. Новости

В период с 1 января по 1 марта 2018 года в «ДНР» в результате вооруженного конфликта 40 человек получили ранения различной степени тяжести, погибли 22 человека, среди которых – 21 «военнослужащий ДНР» и 1 мирный житель. Это утверждает пресс-служба «омбудсмена ДНР».

«С начала вооруженного конфликта в Донецкой народной республике погибли 4589 человек, среди которых 605 женщин и 3984 мужчин, в том числе 76 детей в возрасте до 18 лет», – говорится в сообщении.

Уточняется, что за неделю, с 22 февраля по 1 марта, 3 человека получили ранения, из которых 2 «военнослужащих республики» и одна гражданская женщина, погибли 7 «военнослужащих».

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