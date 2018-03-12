Студгородок в Донецке: от ДПИ до ДонНТУ (Фото). Новости

Когда-то здесь кипела и бурлила настоящая студенческая жизнь. Тут было все, что нужно для студентов… Студенческие общежития, студенческий гастроном, студенческая столовая, студенческая больница, легкоатлетический манеж и футбольное поле, дискотека и клубы. Это был город в городе. А сам Политех не зря считался кузницей кадров Донбасса, да и не только. Речь идет о районе Студенческий городок, расположенном в центре Донецка, и относящемся к Донецкому политехническому институту (ДПИ), а после (с повышением уровня вуза) – Донецкому национальному техническому университету (ДонНТУ).

Еще в 90-е годы от общежитий начали понемногу отхватывать помещения под офисы разного рода сомнительных фирм. Но тогда это явление еще не носило массового характера. Институт, а вместе с ним и Студгородок продолжали свое существование. В какой-то момент начала 2010- городок студенчества начал хиреть. Непростое финансовое положение в 2012-2013 годах вынудило закрыть спортивный манеж и бассейн. Чуть ранее закрылась студенческая столовая. Из-за недобора учащихся начали закрывать общежития. А общежитие №3 вообще снесли и на его месте построили бизнес-центр.

Фото из открытых источников

Но были и положительные моменты – ДонНТУ, единственный вуз в Донецке, благодаря грантовой помощи в 2004-м начал строительство отдельного здания суперсовременной библиотеки, которое примыкает к корпусу №3. Его открытие было запланировано на 2014 год, на конец 2013 года в проект уже было вложено более 19 млн грн. Но сейчас шансов на то, что здание достроят, свелись к нулю.

В настоящее время, при «ДНР», Донецкий студгородок имеет весьма неприглядный вид. Будет ли возрождение этого памятного и любимого всеми студентами городка – покажет только время.

Как выглядит этот район сегодня – в фотографиях «Донецких новостей».

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