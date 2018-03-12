В Украине проживают 3,5 тыс. беженцев из иных стран. Новости

В адрес Украины в год обращается до полутора тысяч граждан иных стран в поисках убежища или получения официального статуса беженца. Об этом сегодня, 12 марта, в ходе пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента «Донецких новостей», сообщила адвокационный координатор БФ «Право на защиту» Дарья Толкач (на фото справа).

«Если проанализировать тенденцию, сколько человек обращаются в Украину за статусом беженца или по поводу международной защиты, то за последние годы она уменьшается. В среднем в год число обратившихся к Украине по поводу международной защиты не превышает полторы тысячи человек. Всего, согласно статистике, на территории Украины находятся примерно 6 тыс. лиц в статусе ищущих убежище, а также 3,5 тыс. человек, которые получили статус беженцев с начала работы в Украине системы убежища», – сказала координатор Фонда.

Она дополнила, что после прохождения соответствующей процедуры законодательством предусмотрен переход из статуса беженца в статус гражданина Украины.

Дарина Толкач добавила, что БФ «Право на защиту» имеет многолетний опыт сопровождения лиц, ищущих убежище, в судебных органах. «Однако каждое доведенное дело в суде до логического конца – это праздник для нас, потому что это кропотливая работа, и она может длиться годами. И, к сожалению, в большинстве своем именно длится годами», – пояснила трудности работы с подобными делами представитель Фонда.