«Чиновника ДНР» не пропустили в Россию с «республиканскими» автономерами. Новости

Сотрудникам Госпогранслужбы Украины поступила информация от лиц, пересекающих границу с Россией по маршруту из «ДНР» о том, что представители Госавтоинспекции России остановили «главу районной администрации» Макеевки Сергея Голощапова и приказали ему изменить номерные знаки «ДНР» на украинские. Об этом 11 марта на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

«Чиновнику», по ее словам, в случае неповиновения пригрозили штрафом и отгонкой машины на штрафстоянку. «Страдать же от всего этого цирка на российско-"республиканской" арене продолжают именно граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории», – считает Карпиленко.

Она рассказала, что сотрудники Госпогранслужбы Украины неоднократно фиксировали факты разворота украинцев, которые пытались проехать в РФ через закрытые пункты пропуска на временно неподконтрольной территории Украины. Отказывала в проезде украинцам именно российская сторона из-за наличия только «документов ДНР».

Как сообщалось ранее, в 2017 году в «ДНР» для физических лиц закончилась регистрация автотранспорта нечетного года выпуска. Сейчас до 1 августа проводится регистрация машин независимо от их года выпуска и даты регистрации в подразделениях ГАИ Украины. За управление в «ДНР» не «зарегистрированным» или не «перерегистрированным» автомобилем водителей штрафуют: сумма штрафа – от 340 до 510 руб. (165-245 грн по местному курсу), при этом транспортное средство доставляется на штрафплощадку. При повторном нарушении размер штрафа – от 510 до 1 020 руб. (245-490 грн).

В «ЛНР» процедура «перерегистрации» только запущена: юрлица должны пройти процедуру и получить «госномера ЛНР» до 31 декабря 2018 года, физлица – до 31 декабря 2019 года.