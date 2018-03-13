На Донетчине полиция задержала женщину-водителя, скрывшуюся с места ДТП (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) 25-летняя женщина-водитель сбила человека, но не стала останавливаться и оказывать пострадавшему помощь. При установлении ее местонахождения, женщина пыталась убежать от сотрудников группы реагирования патрульной полиции. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донетчины.

8 марта около 14:30 в полицию поступил вызов от врачей травматологического отделения. Медики сообщили, что к ним доставлен житель города, у которого диагностирован перелом нижней конечности и многочисленные ушибы. Травмы получены в результате дорожного происшествия. При этом водитель с места ДТП скрылся.

Сотрудники группы реагирования Славянского отдела полиции установили временной промежуток, в который было совершено ДТП, изучили все видеозаписи с камер наружного наблюдения.

Свидетели происшествия и пострадавший предоставили различную информацию об автомобиле, который совершил наезд, поэтому полицейские проверяли сразу несколько транспортных средств. Осматривая автомобили по месту регистрации водителей, правоохранители обнаружили авто с характерными механическими повреждениями. Автомобиль стоял во дворе многоэтажки.

Когда владелица увидела полицейских, она попыталась уехать, однако была задержана и доставлена ​​в Славянский отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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