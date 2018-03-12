Безопасность на матче премьер-лиги в Мариуполе обеспечивали 200 полицейских (Фото). Новости

11 марта на стадионе имени В. Бойко в Мариуполе (Донецкая обл.) состоялась игра 23-го тура премьер-лиги Украины по футболу. Правопорядок во время матча охраняли около 200 полицейских совместно с военнослужащими Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Футбольный поединок «Мариуполь» – «Заря», в котором встретились команды мариупольцев и луганчан, посетили 2800 болельщиков.

Чтобы спортивный праздник прошел в безопасности, накануне правоохранители взяли стадион под охрану. Взрывотехники и кинологи со служебными собаками обследовали территорию на отсутствие опасных предметов. Непосредственно во время матча периметр был окружен усиленными патрулями, а за порядком внутри стадиона полиция следила с помощью более десятка видеокамер.

Игра завершилась со счетом 0:0. Грубых нарушений общественного порядка полицейские не допустили.