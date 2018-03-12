Тука прогнозирует новые аресты в связи с задержанием Рубана. Новости

В связи с задержанием и арестом главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия и боеприпасов на Донбассе на этой неделе могут быть новые уголовные дела и аресты. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Тех людей, которые отрабатывали Рубана, я знаю лично с 2014 года, оперативников. Еще работая на Луганщине, мы организовывали не одну спецоперацию с ними. Я с ними встречался. Я полностью доверяю той информации, которую обнародовала СБУ», – говорит он.

По его словам, когда оперативники пришли с информацией о том, что задержанный глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан причастен к подготовке терактов, руководство им не поверило, а арсенал оружия, который изъяли в ходе спецоперации, мог быть применен не только в Киеве.

«Общий план был такой: посеять хаос, паралич власти, растерянность населения, соответствующая реакция недовольства населения. В это время выходят на сцену любые оппозиционные партии, лидеры с призывами к свержению власти, но главная угроза была не в том, что "властей вон", а в том, что армия на Киев, чтоб наводить порядок в Киеве», – продолжил Тука.

Замминистра МинВОТ утверждает, что, насколько ему известно, оппозиционные лидеры в планах Рубана не были знакомы с таким сценарием. «Это расчет на то, что они абсолютно прогнозировано могли бы воспользоваться ситуацией. Если брать большую картину, то он (Рубан, – прим.) – пешка, он марионетка, которым играют другие люди, фамилии которых нам известны, но они непричастны непосредственно к этим событиям», – сказал он.

Тука прогнозирует, что на этой неделе будут новые задержания причастных к «делу Рубана».

Напомним, ранее председатель СБУ Василий Грицак доложил президенту Украины Петру Порошенко ситуацию относительно задержания главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия на Донбассе. В Шевченковском суде Киева избрана мера пресечения Владимиру Рубану. Суд удовлетворил ходатайство обвинения, заключив Рубана под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога. По данным МВД Украины, спецоперация по разоблачению главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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