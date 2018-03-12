Источник наживы: Логистический центр на КПВВ «Майорск» планируют закрыть. Новости

Логистический центр на КПВВ «Майорск» планируют закрыть из-за процветающих там коррупционных схем и потоков контрабанды. Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
«Недавно была информация, что на Донетчине фискалы "хлопнули" фуру с сигаретами... Недавно примерно одновременно в трех сюжетах были репортажи о злоупотреблении в логистическом центре в Майорске. Я уже имел разговор с министром об этом», – говорит он.
«Я очень не люблю и не уважаю такие решения – вместо того, чтобы навести порядок, мы все-таки примем решение и закроем этот логистический центр. К сожалению, коррумпированные местные чиновники и силовики превратили гуманитарную идею в источник наживы», – продолжил Тука.
По его словам, вопросы коррупции в КПВВ «Майорск» есть к правоохранительным структурам. «Это вопрос, прежде всего, к местным силовикам. Я общался с руководителем "Фантома", он разводит руками, нет у него поддержки ни со стороны Донецкого управления Министерства внутренних дел, ни со стороны прокуратуры», – сказал он.
«Скажу откровенно, я уже не питаю надежд. Я много раз говорил, что побороть такое явление, как контрабанда, можно исключительно выбив экономическую основу. Никакими запретными методами это побороть невозможно», – добавил Тука.
Как сообщалось ранее, средь бела дня в логистическом центре на контрольно-пропускном центре «Майорск» на рынке ящиками отгружают товар. Хотя оптовая торговля здесь – под запретом.
В международной организации Transparency International, занимавшейся исследованием способов торговли с неподконтрольными территориями, подтверждают: логистический центр работает в обход утвержденных норм.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверят заявление главы Зайцевской военно-гражданской администрации Владимира Веселкина о незаконной торговле с «ДНР» через гуманитарно-логистический центр, расположенный в районе КПВВ «Майорск».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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