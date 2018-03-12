Украинцы забыли о войне на Донбассе, переселенцах и угрозах терактов, – Тука. Новости

В Украине большая часть населения забыла о войне на Донбассе, проблемах переселенцев и террористических угрозах, а в целом ситуация в стране «очень непростая». Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«99% населения, с моей точки зрения, забыли о войне, забыли о переселенцах, забыли о террористических угрозах. Мы уже настолько, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что общество настолько привыкло к достаточно частым взрывам гранат, чтобы на это никто уже внимания не обращает», – говорит он.

«Ситуация очень непростая в стране. У нас есть системные проблемы, которые решать нужно немедленно, а я не вижу пока что какого-то целенаправленного политического движения в направлении решения этих проблем», – сказал Тука.

По его словам, с первых дней независимости Украины, в стране было три проблемных региона. «В стране было три региона, которые были отданы на откуп местной "элите" в обмен на лояльность к центральной власти, – Крым, Донбасс и Закарпатье. Два из них мы уже потеряли, в третьем сейчас имеем проблемы», – считает замминистра МинВОТ.

«Кроме этого, существование раковой опухоли, я иначе к этому не могу относиться – "Янтарная народная республика". С моей точки зрения, это системная угроза существования государства, государственного аппарата, структуры. Я имею ввиду не страну, не землю, не народ, а именно государство, оно очень слабо и это очень опасно», – добавил Тука.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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