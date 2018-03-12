Рубан брал деньги за освобождение пленных на Донбассе, – Тука. Новости

На главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана часто жаловались родственники пленных украинских военных на Донбассе, что выкуп за своих близких передавали, но они также оставались в плену. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Мне очень много поступало информации от родственников тех ребят, которые находились в плену. Отзывы были очень часто, мягко говоря, негативные… Я очень внимательно изучал процессы обмена пленными во время I-й и II-й чеченских войн, сколько там было грязи, денег, лжи. Могу заверить, что Рубан этим тоже не брезговал», – говорит он.

«Я не уверен, что он эти деньги себе забирал или передавал – не знаю. Там тысячи долларов. Я тогда еще не работал на Луганщине, мы тогда работали в народном тылу. Тогда уже поступали к нам жалобы непосредственно на самого Рубана. Родители жаловались, что передавали деньги, а их ребенок оставался в плену. Рубан хамил: "Отцепитесь от меня". И таких случаев был не один», – продолжил Тука.

По его словам, когда Рубану запретили пересечение линии разграничения на Донбассе, с тех пор он к процессу обмена пленными официально не причастен. «Но несмотря на все, у него есть очень большие связи, остались. Возможно, как-то неофициально, опосредовано, но все-таки он этим процессом [обмена пленными] занимался, но у меня такой информации нет», – добавил замминистра МинВОТ.

В связи с задержанием и арестом главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия и боеприпасов на Донбассе Тука также прогнозирует, что на этой неделе могут быть новые уголовные дела и аресты.

Напомним, ранее председатель СБУ Василий Грицак доложил президенту Украины Петру Порошенко ситуацию относительно задержания главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия на Донбассе. В Шевченковском суде Киева избрана мера пресечения Владимиру Рубану. Суд удовлетворил ходатайство обвинения, заключив Рубана под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога. По данным МВД Украины, спецоперация по разоблачению главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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