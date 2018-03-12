За продажу Vodafone: В Донецке – снова проверка на радиорынке «Маяк». Новости

В Донецке на радиорынке «Маяк» проходила проверка: 11 марта там были «полиция» и «налоговая». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Донецк. На радиорынке "Маяк" опять кипеш. Полиция, налоговая, даже телевидение. Как стало известно, на этот раз щимят за продажу и рекламу Vodafone (МТС)», – пишет автор поста.

Местные жители высказывают возмущения по поводу данной ситуации и советуют «властям» направить проверку в другие места:

Богдан: «Как они уже з****ли народ, народные избранцы»;

Виктория: «Айфоны, что ли, кончились?»;

Татьяна: «Что ни день, то клоунада»;

Тимур: «Интересно, какой закон нарушили продажей сим-карт? Лучше бы наводили порядок в проверяющих органах. Все вопросы только через штраф. Потому как план! В социальной сфере – огромная дыра. На фронте и говорить не хочу. А они барыг с "Маяка" щимят, которые пытаются выжить. И касается это не только "Маяка". Что же, люди от счастливой жизни там этой хренью торгуют?»;

София: «По слухам, терпилы радиорынка "Маяк" единогласно заявили о готовности потерпеть беспредел ради будущего народной республики»;

Олег: «Налоговую, ментов, киношников по вечерам – на бульвар Пушкина. Там вся мафия и военно-командная, и политическая, и гуманитарная, медицинская, ментовская – бешеная. Барыги маяковские – это просто рабочие места».

Также жители указывают на то, что Vodafone не работает в «республике», поэтому причины проверки предпринимателей «Маяка» могут быть иными:

Герман: «Предполагаю, что причина совершенно другая. А эту утку пустила какая-то клуша, ну или те, кого схватили за хвост»;

Андрей: «Айфоны новые изымали. Инфа 100%»;

Алекс: «Идиотизм... Щемить за рекламу и продажу карт оператора, который не работает... Это так по-республикански...»;

Гоша: «В "АТБ" на кассах висят МТСы, там, видно, что-то другое, а название придумали, чтоб больше собак налетело погавкать»;

Мурад: Что за бредятина? Продажу "Водафон" и рекламу! А кто его купит, и к чему рекламировать связь, которая отсутствует? Поищите еще, может, найдете продажу "Киевстара" и "Моби"… "Феникс" и только "Феникс"! Нажраться никак не может Яценко»;

Игорь: «У меня знакомый работает в компании "Феникс", сказал, что в ДНР "Водофон" работать больше не будет. Власти ДНР отключили мультиплексор DWDM»;

Эридия: «Щимят владельцев симок "Водафона", типа они предатели, ДРГ и все такое, сливают инфу Украине, короче, для Басурина очередную фигню готовят, чтобы в ночном чатике по "Юниону" показал»;

Алексей: «То есть сам факт очередного наезда на малый бизнес никого не волнует, все бугуртят на тему "Водафона". Какая разница, "Водафон" или петухофон, если это всего лишь повод?».

При этом некоторые дончане высказывают поддержку такой акции «силовиков» и считают, что рынок вообще следует закрыть:

Донецкий: «Правильно. И тех, кто "Феникс" продает по пятихатке, тоже в СИЗО везите»;

Владислава: «Там давно всех надо разогнать»;

Лора: «"Маяк" вообще закрыть надо».

Напомним, в Донецке представители «министерства доходов и сборов ДНР» 9-10 декабря 2017 года проводили проверки предпринимателей, которые торгуют на радиорынке «Маяк».

Ранее на неподконтрольной территории Донецкой области «ДНР» провела «продразверстку»: у жителей сел отбирали урожай, технику и землю.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

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