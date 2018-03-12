Даже буквы не держатся: В «ДНР» обсуждают новые автобусы (Фото). Новости

В неподконтрольной Макеевке в новом автобусе «Донбасс» отлетели приклеенные впереди буквы названия. И это – не единичный случай. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Сборщики е-мае... Даже буквы не держатся. Следующее – что? Колеса отлетят? Макеевка», – пишет автор поста. Также он разместил фотографию:

Местные жители предполагают, что буквы на автобус были приклеены в Донецке:

Дарья: «На шо они клеили, на клей местного разлива тоже?) Могу в АТБ купить о***нный клей за 8-10 грн, тюбика хватит, чтоб приклеить ту букву на века, потом не отдерешь»;

Роман: «А вдруг это укроДРГ буковку оторвали, чтобы солнцеликому Захарченко насолить»;

Алекс: «Доверили кацапы донецким инженерам буквочки прикрутить, так они даже и тут облажались»;

Алексей: «Клей тоже из-за поребрика приехал. У них там из него петухов лепят еще»;

Дима: «Гарантия на буквы закончилась просто»;

Руслан: «Все, на что способны – прилепить буквы на клей ПВА».

Некоторые макеевчане считают, что автобусы полностью были собраны в России:

Марк: «Люди, у нас эти автобусы не собирают, их гнали с Нижнего Новгорода, по несколько партий, а на видео со "сборкой" – на заднем плане тип просто варит кусок рельсы»;

Александр: «Да, все что на "Донецкгормаше" делали – это отпадающие буквы прицепили, а так это ПАЗ-3204 производства ООО "Павловский автомобильный завод" (ПАЗ)».

Также пользователи соцсетей считают, что обещанные «ДНР» трамваи и лекарства будут также низкого качества:

Андрей: «Уже страшно, когда думаю, что там за трамваи будут»;

Игорь: «Трамваи – то фигня. Тут за лекарства как-то говорили».

Впрочем, среди макеевчан встречаются и те, которым нравятся автобусы «Донбасс», и они не считают, что это говорит о низком качестве сборки в целом:

Антон: «И что такого?»;

Алена: «Теплые автобусы! Мне нравятся»;

Алексей: «Буква, может быть, и отпала, но российские ПАЗы значительно теплее украинских "Богданов", в первом рейсе автобуса 121 в "Богдане" можно к сиденью примерзнуть утром».

Местные жители говорят о том, что это – не единичный случай, кроме того, указывают на недостатки новых автобусов:

Максим: «Этот автобус – не единственный, сегодня лично заметил 2 автобуса по 1 марке, тоже буквы отлетели»;

Vaako: «На единице такие же новые, но у них уже течет крыша в нескольких местах. Новые хуже старых, зато цену подняли и ждать дольше приходится».

Владислав: «В этот автобус с коляской не залезешь, в старый хоть с двумя можно было залезть».

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