Именно то, что нам всем нужно: В «ДНР» обещают больше концертов российских артистов. Новости

«Председатель народного совета Донецкой народной республики» Денис Пушилин утверждает, что бесплатных концертов в «республике» с привлечением российских артистов станет больше. Об этом сообщает российское издание «Комсомольская правда».

«Пригласительные мы стараемся раздавать разным категориям людей. Задействуются общественные движения, профсоюзы, ряд подведомственных структур министерств...», – уверяет Пушилин.

По его словам, когда потеплеет, концерты будут проводиться на улице, и со временем таких выступлений будет больше. Праздник, как считают в «ДНР», нужен, чтобы люди отвлеклись от военных действий. «Перед нами стоят задачи от главы республики по интеграционному процессу с Россией. И здесь поддержка артистов для наших граждан – очень важна. Работа в данном направлении будет только расширяться», – утверждает Пушилин.

Жители неподконтрольной Донетчины в соцсетях негативно отреагировали на это заявление. Многие считают, что обращать внимание нужно на другие, более важные вещи:

Сталкер: «Это именно то, что нам всем нужно»;

Евгений: «А восстановления "Водафона" у них в меню случайно нет»;

Елена: «Это все, что они смогли "выбить" для несчастного народа. Да и не старались...»;

Антон: «Да уж, формула "хлеба и зрелищ" для плебеев не устаревает веками»;

Каролина: «Это единственная проблема в ДНР, по ходу»;

Гранат: «Лучше бы они зарплату людям подняли».

Также людей интересует, за чей счет будут организованы «бесплатные концерты»:

Настя: «А за чей это счет? Снова с бюджетников снимут %»;

Виктор: «С каких бюджетников? С бизнеса, который еще шевелится...»;

Очень-Злая: «Противно читать! Обдерут в исполкомах людей при переоформлении документов! А вам начухают, что республика, с бюджета! С бюджета – садами и школами займитесь! Точно, когда в Риме кормить народ нечем было, устраивали гладиаторские бои. И у нас туда же – концерты».

Пользователи соцсетей напоминают, какие именно артисты приезжают в «республику»:

Анна: «Кобзон»;

Екатерина: «Больше Газманова, "Бурановских бабушек" и Фомина, больше!».

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