«Зеленый коридор» на КПВВ: Тука о подробностях спецоперации по Рубану. Новости

Заявления задержанного главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана о том, что он якобы перевозил «мебель переселенцев» через КПВВ «Майорск», где его 8 марта задержали с арсеналом оружия, это примитивный способ маскировки, в том числе и пропуска через линию разграничения за деньги. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Никаких вещей [переселенцев] там не было, это был примитивный способ маскировки на авось. А вообще человек просто ехал по "зеленому коридору", вот и все. И не нужно никакой конспирации», – говорит он.

По его словам, для этого у Рубана должны были быть свои люди с обеих сторон линии разграничения, которые получали деньги за его пропуск, но с украинской стороны силовые ведомства знали об этом. «Зачем их арестовывать [пограничников на КПВВ], если это все было подыграно. Аудио- и видеофайлы многочасовые, это уже дело СБУ, они будут обнародовать, то что считают нужным», – продолжил Тука.

«Зачем платить деньги, если можно получить бесплатно? Вы понимаете, сколько нужно заплатить денег, чтобы получить такой арсенал? И это не весь арсенал. Нам же показали только вторую часть, а еще первая существует [в военной части на Хмельниччине]… С первого дня все было под полным контролем СБУ. Для того, чтобы избежать любых случайностей, оружие, которое было в военной части тайно было приведено к частичной небоеспособности», – рассказал он.

Замминистра МинВОТ добавил, что в рамках спецоперации СБУ длительное время изучала окружение Владимира Рубана. «Он влез [в торговлю оружием] один раз в октябре [2017 года]. Все это время изучали его контакты, разрабатывали его окружение», – отметил Тука.

Напомним, ранее председатель СБУ Василий Грицак доложил президенту Украины Петру Порошенко ситуацию относительно задержания главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия на Донбассе. В Шевченковском суде Киева избрана мера пресечения Владимиру Рубану. Суд удовлетворил ходатайство обвинения, заключив Рубана под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога. По данным МВД Украины, спецоперация по разоблачению главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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