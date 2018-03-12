Сводка из зоны АТО за 11 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 4 обстрела украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб во время выполнения боевых задач, 3 – ранены. Об этом сегодня, 12 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям сил АТО в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 1 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Ленинское».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.