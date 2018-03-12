Европа вместе с США ожидают ответа Путина по миротворцам на Донбассе, – политолог. Новости

Германия и Франция участвовали в предложении по миротворцам на Донбассе, которое спецпредставитель США Курт Волкер передал помощнику президента России Владиславу Суркову, и теперь на него ожидают ответ от Владимира Путина. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

«У нас возникла иллюзия, что переговоры идут только сейчас в формате Волкер-Сурков, "нормандский формат" чуть ли не закрылся, встреча в Мюнхене не состоялась. На самом деле – нет», – говорит он.

По его словам, когда он с коллегами был в немецком МИД, им сообщили «одну сенсационную вещь». «Предложение, которое передал Волкер Суркову, это на самом деле совместное предложение. Его готовили Германия и Франция вместе с Соединенными Штатами. Это некое компромиссное предложение по миротворцам. Ответ они ожидают после президентских выборов [в России]», – рассказывает Фесенко.

«Все прекрасно понимают, что Путин останется, но с точки зрения формальной легитимности, а это очень важно для той же немецкой дипломатии: ты должен подкрепить свой мандат и уже, как новый президент, можешь дать ответ. Предложения были переданы в неофициальном формате – non paper. Без подписей, это не была официальная нота», – продолжил политолог.

Фесенко также добавил, что на это конкретное предложение по миротворцам на Донбассе, хоть и неофициальное, Россия должна ответить: «Будем ждать, какой они дадут ответ, но я не разделяю оптимистические ожидания, что чуть ли не осенью появятся миротворцы».

Как сообщалось ранее, спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Россия создала «ДНР» и «ЛНР», чтобы прикрыть свое участие в вооруженном конфликте на Донбассе, и их нужно ликвидировать.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что невыполнение Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе дает повод Америке и странам Евросоюза вводить против РФ новые санкции, и это то, что может заставить Кремль уйти из Донбасса.

Многие эксперты отмечают, что спецпредставитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков нашли консенсус в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но этот план крайне невыгоден украинским политикам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: