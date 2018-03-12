В вопросе миротворцев на Донбассе есть прогресс в технической части, – мнение. Новости

В вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс у участников переговорного процесса есть прогресс в технической части, но нет политического консенсуса. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

«Нет политического согласия по ключевым вопросам, никакого продвижения по ключевым вопросам не произошло. Продвижение есть в дискуссии о технических параметрах миссии – численность ее; уже обсуждают, кто может участвовать в этой миссии», – говорит он.

По его мнению, Германия не будет принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе. «Коалиционные переговоры уже завершены, а новое правительство только появится, и Меркель снова станет Федеральным канцлером. Но даже если будет решен вопрос об этой миссии, Германии не будет в ее составе, в том числе потому, что один из критериев взаимных ограничений – это неучастие стран НАТО», – продолжил Фесенко.

«Потом – чисто символически: немцы воевали во Второй мировой войне, и представьте себе, как это будет использовано российской пропагандой – "опять немецкий сапог на земле Донбасса". Поэтому я скептически отношусь к участию Германии», – сказал он.

Фесенко добавил, что Германия по-прежнему сохраняет свое сильное влияние в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе: «Это одна из ведущих стран, которая сохраняет эту переговорную линию и как-то пытается ее продвигать дальше, но они не будут в составе миротворцев. Хорошо, что технические детали обсуждаются, но никакого политического решения о мандате, о формате этой миссии, ее функциях пока нет».

Как сообщалось ранее, по мнению Владимира Фесенко, Германия и Франция участвовали в предложении по миротворцам на Донбассе, которое спецпредставитель США Курт Волкер передал помощнику президента России Владиславу Суркову, и теперь на него ожидают ответ от Владимира Путина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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