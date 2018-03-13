В Украине приняли изменения в закон об установлении группы инвалидности. Новости

Верховная Рада приняла изменения в Закон Украины «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции и другим лицам с инвалидностью. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующий законопроект №7161 сегодня, 13 марта, проголосовал 281 народный депутат.

Законодательным актом установлено, что лицам, у которых вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время участия в АТО, ампутированы верхние и/или нижние конечности, или полученное повреждение привело к потере части конечности, другого органа или полной утраты органом его функций, группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования (бессрочно) и на ступень выше или I группы.

Согласно тексту принятого во втором чтении законопроекта №7161: «Лицам, обращающимся для установления инвалидности, обусловленной наличием анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций органов и систем организма, в том числе необратимой потерей (ампутацией) верхних и/или нижних конечностей (их частей) и т.д., а также лицам с инвалидностью, у которых срок переосвидетельствования наступает после достижения пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", соответствующая группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования».

Также принятым законом предусмотрено, что в случае, если лицо с инвалидностью обращается за установлением группы и не может прибыть на осмотр (переосвидетельствование) в комиссию «по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии», осмотр (переосвидетельствование) проводится по месту его проживания.

Закон №7161 вступит в силу после подписания президентом Украины и со дня, следующего за днем его опубликования.

Кабинету министров Украины в месячный срок со дня вступления в силу этого Закона поручено: