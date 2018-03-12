Без статуса и гражданства: Бежать от войны на Донбассе в Европу не получится . Новости

По данным международных организаций, на сегодня больше 100 тысяч украинцев попросили убежища в европейских странах. Однако, по стандартам, которые существуют в международной системе предоставления убежища, в большинстве случаев им отказывают в статусе беженца. Об этом сегодня, 12 марта, в комментарии «Донецким новостям» сообщила адвокационный координатор БФ «Право на защиту» Дарина Толкач (на фото), отвечая на вопрос о статистике жителей Донбасса, выехавших в иные страны в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины.

По словам правозащитницы, трудности в получении статута беженца для наших граждан связана с тем, что в международной системе «Убежище» есть понятие «альтернатива внутреннего перемещения». «То есть, если человек может защитить свои права и свою жизнь, переместившись внутри государства, то это лишает его возможности получить международную защиту в третьей стране. Соответственно, нашим согражданам отказывают. Однако есть информация, что многие пытались выехать», – пояснила Толкач.

Она отметила, что сейчас у выходцев из Донецкой и Луганской областей, отправляющихся за рубеж, существуют также проблемы с восстановлением документов, например, если были утрачены паспорта или истек срок их. Ввиду чего, люди становятся лицами без гражданства. «Мы сделали запрос на Министерство иностранных дел Украины и там нам предоставили статистику, по которой большой процент людей не могли быть идентифицированы и документированы ввиду того, что у них прописка в Донецкой и Луганской областях. Реально, мы теряем наших граждан, которые теперь не могут даже доказать, что они граждане Украины. Они становятся лицами без гражданства», – подчеркнула правозащитница.

Напомним, что Дарина Толкач также акцентировала на разности правового статуса «беженец» и «внутреннее перемещенное лицо».

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