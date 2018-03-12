Холопы из «ДНР»: Тука о Захарченко и «Ташкенте» в деле Рубана. Новости

В подготовке терактов на территории Украины, в частности, покушений на убийство ряда политических деятелей был лично заинтересован «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев и «глава ДНР» Александр Захарченко, но они не со всеми кураторами из России согласовывали свои планы. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Есть два экземпляра: Захарченко и есть у него такой "министр" Тимофеев, с позывным "Ташкент", на которого покушение недавно было. Если брать в процентном отношении, то Захарченко этим вопросом занимался на 30%, а Тимофеев – на 70%. Именно Тимофеев проявлял сильный интерес в физической ликвидации определенных людей из высшего руководства [страны]», – говорит он.

«Вся эта инициатива была согласована не со всеми представителями российских спецслужб. А хозяева очень не любят, когда холопы проявляют самостоятельность. Я не удивлюсь, если в судьбе "Ташкента" произойдут определенные изменения», – продолжил Тука.

«За то время, пока Рубан ездил на неподконтрольную территорию, у него сложились очень хорошие отношения, прежде всего с "Ташкентом". Они неоднократно вместе очень весело проводили время в Донецке. Скорей всего, его [Рубана] подвели к такому решению, наши», – отметил замминистра МинВОТ.

По его словам, в близком окружении Владимира Рубана есть не только люди из «ДНР». «Там и бывшие работники Министерства внутренних дел из разных областей, которые были уволены во время люстрации, недовольны и обозлены, и демобилизованные участники АТО, и представители одного из добровольческих батальонов, "спортсмены". Вся эта смесь должна была быть задействована в этом процессе», – рассказал он.

«Рубан в этой схеме возглавлял милитаристическое направление. Рядом строилось направление политическое. Его представлял известный в нашем государстве человек. Насколько мне известно, он не знал о том, что у Рубана есть такие намерения осуществить такие поступки», – добавил Тука.

Замминистра МинВОТ рассказал, что СБУ подыгрывала Рубану в проезде через линию разграничения с арсеналом оружия и контролировала каждый его шаг в рамках спецоперации.

Напомним, 9 марта председатель СБУ Василий Грицак доложил президенту Украины Петру Порошенко ситуацию относительно задержания главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия на Донбассе. В Шевченковском суде Киева избрана мера пресечения Владимиру Рубану. Суд удовлетворил ходатайство обвинения, заключив Рубана под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога. По данным МВД Украины, спецоперация по разоблачению главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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