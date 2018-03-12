Мантра России о прямых переговорах с «ДНР» и «ЛНР»: Политолог о компромиссах. Новости

Компромиссные решения в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс возможны, но захочет ли Россия на них пойти можно будет увидеть этой весной, после президентских выборов в РФ. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

«Опять повторяется мантра, что нужно получить согласие от "ДНР/ЛНР". Ну, какое-то согласие можно получить. Я даже представляю, каким может быть компромиссный вариант – таким же, как при вторых Минских соглашениях, когда "ДНР/ЛНР", их представители, могут подписать неофициально, как наблюдатели», – говорит он.

«Подпишет Украина, Россия и они, они контролируют эту территорию формально, поэтому тоже должны подписать. Но РФ же хочет, чтобы Украина с "ДНР/ЛНР" договорилась и подписала некий общий документ – это вряд ли, почти наверняка наши на это не пойдут», – продолжил Фесенко.

По его словам, спрогнозировать ситуацию по введению миротворческой миссии на Донбасс можно будет после президентских выборов в России. «Я думаю, вторая половина марта-апрель, может быть в начале мая мы сможем увидеть, будет ли какой-то компромисс или нет. Пока я скептик», – отмечает политолог.

«Уже осенью начнется избирательная кампания в Украине. Во время нее, и на президентских, и на парламентских выборах провести через Верховную Раду какой-либо компромиссный документ, например, законопроект о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет невозможно. Это будет крайне сложно сделать и очень конфликтно», – считает Фесенко.

Он также отмечает, что в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс у участников переговорного процесса есть прогресс в технической части, но нет политического консенсуса.

Как сообщалось ранее, спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Россия создала «ДНР» и «ЛНР», чтобы прикрыть свое участие в вооруженном конфликте на Донбассе, и их нужно ликвидировать. Экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что невыполнение Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе дает повод Америке и странам Евросоюза вводить против РФ новые санкции, и это то, что может заставить Кремль уйти из Донбасса.

Многие эксперты отмечают, что спецпредставитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков нашли консенсус в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но этот план крайне невыгоден украинским политикам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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