«Аркан» для переселенцев: Чиновники сами не знают, как работать с этой системой. Новости

Работа системы «Аркан», с помощью которой осуществляется в том числе контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Об этом сегодня, 12 марта, в комментарии «Донецким новостям» сообщила адвокационный координатор БФ «Право на защиту» Дарина Толкач (на фото).

«Наши мониторы постоянно нас извещают об очень неоднородной практике применения этих списков и системы "Аркан". Так, в каких-то регионах у сотрудников УТСЗН есть доступ к этой системе, и они пользуются информацией из нее. Кто-то просто получает эти списки от погранслужбы, и не понимает, что это за списки», – отметила Толкач.

По ее словам, по некоторым регионам сотрудники управлений соцзащиты получают эти списки, и не понимают – в перечень включены люди, которых они должны исключить, или те, которых они должны «вернуть» для восстановления выплат. Объективно, они не понимают, что это за система и что она собой предусматривает.

Толкач констатировала, что правозащитники написали ряд запросов в Министерство труда и социальной политики и в Госпогранслужбу для того, чтобы ведомства разъяснили хотя бы порядок взаимодействия государственных органов, как происходит приостановление выплат переселенцам по этим спискам, как его обжаловать, на что можно ссылаться, предоставляя правовую защиту тем, кто за ней обращается.

«На самом деле либо определенный порядок существует, но никто о нем не догадывается. Либо, что, скорее всего, его не существует в принципе – и какое-то взаимодействие между погранслужбой, минсоцполитики и управлениями УТСЗН на местах происходит по наитию», – говорит правозащитница.

Дарина Толкач отметила, что на сегодняшний день система «Аркан» создает дополнительные препятствия для обжалования решений о приостановлении социальных выплат. «Человек не знает – есть ли он в этих в списках, исключили его из них или нет. И когда, соответственно, выдается решение о том, что ему приостанавливаются, например, социальные выплаты на основании этой системы, человек не может понять, по какому из "кругов ада" этот отказ происходит. Он не знает причины: это "Аркан", или результат его проверки на дому, или физическая идентификация от Ощадбанка или что это было? То есть для того, чтобы докопаться и обжаловать это решение, надо для начала приложить усилия, чтобы выяснить, на каком основании человеку отказали в выплатах», – резюмировала правозащитница.

Как сообщалось ранее, в отделениях Пенсионного фонда Украины начали массово применять систему «Аркан» (изначально разработана для контроля за перемещением людей через государственную границу) для лишения переселенцев пенсий и социальных выплат после их выезда на неподконтрольную территорию Донбасса через КПВВ на линии разграничения. Почти все УПФУ (99) и УТСЗН (107) подтвердили получение списков ВПЛ по данным системы «Аркан». Кроме того, заместитель министра социальной политики Украины заявил, что существуют факты, когда переселенцам восстанавливают пенсии не за весь период – некоторым пенсионерам за 2 месяца проверок не возвращают деньги.

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины чиновники открыто заявляют о подозрении всех переселенцев из Донбасса в сепаратизме, объясняя этим ряд дополнительных проверок и ограничений выплат гражданам, имеющим прописку на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Тем не менее, правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников.

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