СБУ задержала владельца сети продуктовых магазинов в «ДНР» (Фото). Новости

Бизнесмен из «ДНР» задержан за финансирование терроризма. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что делец является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на временно неподконтрольной территории Донбасса. Коммерсант наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований. Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является действующим «депутатом Горловского городского совета», входил в десятку крупнейших налогоплательщиков в «бюджет республики».

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в Харькове, куда он приехал по личным делам. Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов. У дельца также обнаружены 50 тыс. долл., 150 тыс. грн и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Продолжается досудебное следствие.