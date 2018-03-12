Тука рассказал, сколько Россия тратит на «гуманитарную» пропаганду на Донбассе. Новости

В 2017 году Россия выделила «ДНР» и «ЛНР» на «гуманитарную программу» для переманивания людей из контролируемых украинской властью территорий на неподконтрольные, 650 млн руб. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«На все это предусмотрено в "ДНР" 333 млн руб, "ЛНР" – 315 млн руб. Всего примерно 650 млн руб. Это около 10 млн долл. Они проводят шаги по "реинтеграции" жителей нашей части в "ЛНР/ДНР"», – говорит он.

«Я не случайно назвал расходы. На социальную адаптацию и поддержку – 240 млн руб., на образовательные программы – 67 млн руб. А мы (МинВОТ Украины – прим.) получили на выполнение самых актуальных вопросов – это жилье для переселенцев – 34 млн грн», – сказал Тука.

Как сообщалось ранее, Георгий Тука считает, что в «ДНР» против Украины Россия успешно использует тактику «мягкой силы», когда привлекает к общественным программам и мероприятиям жителей подконтрольных Украине территорий, на которых потом оказывается сильнейшее давление пропагандой «русского мира».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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