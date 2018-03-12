В Авдеевке для популяризации украинской поэзии создали мурал (Фото). Новости

В Авдеевке (Донецкая обл.) реализуется проект для популяризации украинской литературы: в Центре содействия развитию молодежи создан мурал. Об этом активисты арт-проекта «Poltava Poem» сообщили в Facebook.
Как сообщили активисты, первый город реализации проекта – это Авдеевка. В Центре содействия развитию молодежи «Улей» по ул. Соборная, 73 в эти выходные – 10-11 марта – активисты собрались, чтобы создать стенопись со слов Лины Костенко.
«Наконец мы закончили творить, и теперь все – посетители и работники – будут наслаждаться насыщенностью цветов и частью стихотворения Лины Ко», – 11 марта рассказали об итогах работы активисты.
«На очереди – Старобельск и Константиновка, поэтому ждите свежих новостей уже через несколько дней», – добавили в «Poltava Poem».
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