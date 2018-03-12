Мир увидит «Киборгов»: Бои за аэропорт Донецка покажут в Гааге и Вашингтоне. Новости

Фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева «Киборги» о защитниках Донецкого аэропорта выходит в международный прокат, впервые его покажут на этой неделе в Вашингтоне (США) и Гааге (Нидерланды). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе пресс-конференции «Мир увидит "Киборгов"» заявила первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова.
«Война, которая есть на Донбассе, в Киеве ее не всегда почувствуешь. Мы благодарны нашим солдатам, что мы не ощущаем эту войну тут. Эта кинолента о той правде, которая происходит на войне», – говорит она.
По ее словам, фильм «Киборги» на протяжении года будут показаны за рубежом: «Показ уже состоялся в ряде стран. Следующий будет в Нью-Йорке 14 марта».
Как добавила народный депутат Украины Мария Ионова, киноленту о боях за донецкий аэропорт покажут в ключевых столицах стран мира. «В иностранной аудитории до сих пор есть еще некоторые перекосы, они думают, что в Украине гражданская война. Наша цель донести, что это полномасштабная российская агрессия, показать нарушения прав человека. Аудитория, которую мы собираем – это и политики, и депутаты, и представители дипломатических миссий, и украинская диаспора, и журналисты», – сказала она.
«В Вашингтоне впервые это будет показываться в Конгрессе. 16 марта это будет в Гааге, перед выборами Путина, где он будет всему миру показывать, как он нарушает международное право. Мы хотим ему напомнить, что в Гааге есть международный трибунал, и он будет нести ответственность – вопрос времени», – рассказала нардеп.
Ранее сообщалось, что премьера фильма «Киборги» режиссера Ахтема Сейтаблаева об обороне Донецкого аэропорта, премьера которого состоялась 7 декабря 2017 года, с большим успехом проходила в кинотеатрах страны.
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