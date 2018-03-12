В «ЛНР» задержали мужчину: Обвиняют в работе на СБУ . Новости

На неподконтрольной Луганщине задержан житель Луганской области Эдуард Бондаренко, которого в «ЛНР» обвиняют в работе на Службу безопасности Украины. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«Управлением СБУ в Северодонецке завербован житель Луганской области Эдуард Бондаренко, 1972 года рождения, который в ноябре 2017 года был заброшен на территорию ЛНР в целях добывания разведывательной информации и участия в подрывной деятельности», – утверждают в пресс-службе.

Также в «МВД ЛНР» уверяют, что «деятельность завербованного лица была пресечена на раннем этапе, а негативные последствия нейтрализованы».