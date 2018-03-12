Украина будет бороться с российской пропагандой о событиях на Донбассе за рубежом. Новости

Украина будет бороться с российской пропагандой за рубежом и фильм «Киборги» о боях за Донецкий аэропорт поможет в этом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе пресс-конференции «Мир увидит "Киборгов"» заявила первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

«Украина сегодня является полигоном, на котором тестируют все новейшие информационные технологии. Создаются информационные пузыри, благодаря которым происходит масштабная кампания по дискредитации. Если мониторить российские новости, любые, они все практически начинаются с новостей об Украине. Определенный процент посвящен Украине, и он всегда несет негативный привкус», – говорит она.

«Они целенаправленно ведут войну против Украины, изображая нас радикалами, нацистами, фашистами, показывая, что мы не можем справиться с коррупцией, с реформами, которые мы запустили, показывая, что люди живут на границе бедности в Украине. В частности, события в Крыму и на Донбассе показывают так, как это выгодно сегодня Кремлю», – продолжила Джапарова.

По ее словам, на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма нет свободного доступа к информации. «Блокируются информационные сайты, украинские СМИ. Вместо этого искусственно и массово промывают мозги среднестатистическому гражданину РФ, рассказывая о событиях у нас», – отметила она.

Первый замминистра информационной политики Украины также считает, что фильм «Киборги» о событиях на Донбассе является одним из эффективных инструментов в борьбе с российской пропагандой за рубежом. «Чтобы донести тот месседж, что это на самом деле не гражданская война, а полномасштабная война, что причина этой войны – агрессия Российской Федерации против Украины, что есть последствия, что гибнут люди каждый день», – рассказала Джапарова.

Она добавила, что работать с зарубежной аудиторией в информационном плане сложнее всего: «Потому что мир не живет и не вращается вокруг Украины, и тут нужно еще искать язык, на котором доносить этот месседж. Этот фильм, на мой взгляд, является отличным инструментом. Посольства организовывают эти показы. Это Польша, Австрия, страны Балтии, Канада, США, Турция – это те, в которых запланированы в ближайшее время эти показы. Это столицы, являющиеся стратегическими партнерами для Украины».

Как сообщалось ранее, фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева «Киборги» о защитниках Донецкого аэропорта выходит в международный прокат, впервые его покажут на этой неделе в Вашингтоне (США) и Гааге (Нидерланды), накануне президентских выборов в России.

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