Режиссер «Киборгов» рассказал о съемках фильма, и была ли цензура. Новости

В Украине есть изменения к лучшему, в частности, в информационной и культурной сфере, и фильм о защитниках Донецкого аэропорта – один из таких примеров, как меняется и развивается страна. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе пресс-конференции «Мир увидит "Киборгов"» рассказал режиссер фильма о защитниках Донецкого аэропорта Ахтем Сеитаблаев.

«Я, довольно часто бывая на фронте, слышу такой вопрос: "Происходят ли изменения в стране?" Фильм "Киборги" является ярким примером тесного сотрудничества между теми, кто производит кино, и непосредственно государством», – говорит он.

«В этом году в бюджете предусмотрен почти миллиард гривен на поддержку украинского кино. Это огромная сумма. Только в этом году должны выйти в широкий кинотеатральный прокат более 30 украинских лент, 36. То есть каждые две недели будет идти премьера украинского фильма. Это для меня пример тесного сотрудничества», – продолжил Сеитаблаев.

По его словам, с самого начала создания фильма «Киборги» съемочная группа получила огромную поддержку, как человеческую и финансовую, так и разрешительную. «Снимать на военных аэродромах или военных полигонах, или иметь в кадре тяжелую военную технику – для этого нужна помощь Генерального штаба ВСУ, Минобороны Украины. Хочу подчеркнуть, что наш фильм, впервые смонтированный, все задействованные лица, в том числе и первое лицо в нашем государстве, увидели 6 декабря 2017 года», – рассказывает он.

«Я говорю об этом, потому что меня часто спрашивают, а была ли какая-то цензура фильма. Нет, не было. И это еще одно подтверждение того, что действительно в стране происходят очень большие изменения к лучшему. Да, не происходят так часто, и так быстро, как мы об этом мечтаем, но и западные демократии прошли большой путь к тому, чтобы стать такими, какими есть сейчас», – добавил режиссер «Киборгов».

Как сообщалось ранее, Украина намерена бороться с российской пропагандой за рубежом с помощью показов фильма «Киборги», допремьерные показы которого проведут сначала в дипломатических учреждениях разных стран мира, а после этого выпустят в широкий международный прокат.

Читайте также: