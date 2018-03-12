Фильм не о войне: Режиссер «Киборгов» о главной идее киноленты. Новости

Главной идеей фильма «Киборги» были не боевые действия на Донбассе, задача киноленты показать характерами, эмоциями и поступками простых людей непростую ситуацию в Украине и стремление к большой мечте. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе пресс-конференции «Мир увидит "Киборгов"» рассказал режиссер фильма о защитниках Донецкого аэропорта Ахтем Сеитаблаев.
«Я надеюсь, что, увидев наш фильм там на Западе, люди почувствуют, что мы мало чем отличаемся от их желаний. Мы также мечтаем о безопасности своих детей, мы также мечтаем о верховенстве права, о достойном образовании и достойной старости для наших родителей. Именно сейчас мы вместе закладываем фундамент ради того, чтобы это действительно произошло», – говорит он.
По его словам, фильм «Киборги» снимался не о боевых действиях на Донбассе, и не о войне, у него иная задумка. «Это фильм не о войне. И нам постоянно об этом говорит зритель. Несмотря на то, что по жанру наш фильм является военно-психологической драмой, главное впечатление от этого фильма, что он о мире, или о мире, который рождается в середине этой войны. Главный месседж был именно об этом», – продолжил режиссер.
«Что это история обычных людей, которые совершают необычайные поступки. Это люди, которым не все равно, что происходит на собственной улице, в собственном доме, в собственной стране. Которым не все равно, в какой стране завтра будут жить их дети. Это разговор – характерами, эмоциями, поступками простых людей о непростой ситуации и о большой мечте», – добавил Сеитаблаев.
Как сообщалось ранее, Украина намерена бороться с российской пропагандой за рубежом с помощью показов фильма «Киборги», допремьерные показы которого проведут сначала в дипломатических учреждениях разных стран мира, а после этого выпустят в широкий международный прокат.
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