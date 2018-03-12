Карикатуры донецкого «Мурзилки» на «ДНР» покажут в Европе и США. Новости

Сборник графических новелл донецкого художника Сергея Захарова будет использован в качестве дополнительного информационного материала в ходе премьерных показов фильма «Киборги» для дипломатических учреждений и европейских политиков в странах Европы и в США. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе пресс-конференции «Мир увидит "Киборгов"» заявила первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

«Это уникальный материал, это автобиографическая новелла Сергея Захарова. Это человек, который за свое искусство попал в плен на несколько недель, которого пытали. Он ее назвал – приговор искусством донетчанина "ДНР" и "ЛНР", созданный арт-проектом "Мурзилка"», – сказала она.

«Освободившись после пыток, он нарисовал то, что происходило с ним и другими пленными. Фактически – это новелла о реальности, которую переживает обычный человек за свою позицию. Это новелла о живых эмоциях, и о том, что может переживать человек, когда попадает в такую ситуацию», – добавила Джапарова.

Она отметила, что для зарубежных презентаций книга Сергея Захарова напечатана на английском языке: «Карикатура – весьма известный жанр за границей, в Украине она еще только формируется, как жанр. Мы таким языком добавляем эмоции к показу [фильма "Киборги"]».

Как сообщалось ранее, Украина намерена бороться с российской пропагандой за рубежом с помощью показов фильма «Киборги», допремьерные показы которого проведут сначала в дипломатических учреждениях разных стран мира, а после этого выпустят в широкий международный прокат.

Напомним, донецкий художник Сергей Захаров – основатель арт-группы «Мурзилки». Его инсталляции и карикатуры, высмеивающие «новую власть» и пособников «ДНР», появились на улицах Донецка летом 2014 года. За это он попал под репрессии «ДНР». За 6 недель в здании областного управления СБУ в Донецке ему пришлось пережить допросы, пытки, издевательства и даже три инсценировки расстрела.

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