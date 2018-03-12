В неподконтрольном Донецке снова перебои с мобильной связью. Новости

Сегодня, 12 марта, жители неподконтрольного Донецка снова жалуются на проблемы с мобильной связью местного оператора «Феникс», которая и до этого работала с перебоями.

В частности, отмечалось, что нет голосовой связи и не отправляются СМС-сообщения.

Представители «оператора связи» объяснили сбой перезагрузкой базовых станций.

«Сегодня с утра сбои в работе оператора «Феникс» наблюдались в связи с локальной перегрузкой базовых станций в центре Донецка. Это плановые работы. Поэтому краткосрочно наблюдались перебои с предоставлением услуг», – рассказали представители «Феникса».

В неподконтрольном Донецке связь «республиканского» мобильного оператора 7 марта совсем пропала в некоторых районах.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.