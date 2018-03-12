В «ДНР» проводят тотальную проверку пенсионеров. Новости

«Пенсионный фонд ДНР» проводит проверку получателей пенсионных выплат, сообщают местные интернет-ресурсы.

Так, по состоянию на 7 марта 2018 года в территориальные управления обратилось порядка 141,8 тыс. (или 40,8 %) граждан от общего количества получателей пенсионных выплат, чьи учетные данные подлежат обновлению.

Из них кадровыми службами предприятий, организаций и учреждений предоставлено 9,9 тыс. пакетов документов официально трудоустроенных пенсионеров.

262 граждан с ограниченными физическими возможностями посещают на дому.

В «ДНР» утверждают, что количество получателей пенсии по состоянию на 1 ноября 2017 года составляет 681 тыс. человек, из них 14,0 тыс. – пенсионеры «силовых структур» различных «ведомств».

Напомним, что в «Донецкой народной республике» выплата пенсии прекращается, если человек не получил ее в течение двух месяцев. Для возобновления выплат нужно подавать новое заявление. При этом, как разъяснили в «пенсионном фонде ДНР», человеку не выплачиваются неполученные суммы пенсии за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена. То есть, если человек не смог получить по каким-либо причинам пенсию в течение полугода, то он теряет все выплаты за этот период плюс месяц, в течение которого будет рассматриваться его заявление на возобновление пенсии.

Как сообщалось ранее, с 1 октября 2017 года в Украине минимальный размер пенсии составляет 1 452 грн. При этом с принятием пенсионной реформы пенсии повысились в разы в зависимости от размера трудового стажа.

Читайте также: