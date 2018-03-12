Пенсии переселенцам: суд примет образцовое решение. Новости

29 марта Верховный Суд рассмотрит дело об обжаловании прекращения выплаты пенсии и ее обновления пенсионеру-ВПЛ, решение по которому будет применяться во всех аналогичных делах. Дело будет рассматриваться как образцовое. Об этом сегодня, 12 марта, сообщают правозащитники БФ «Право на защиту».

Пенсионерке, которая переехала в Бахмутский район, прекратили выплату пенсии 01.04.2017 года на основании постановления КМ Украины №365 от 08.06.2016 года, а именно из-за «верификации по спискам СБУ». «Осенью 2017 года женщина обратилась к юристам Бахмутского офиса БФ "Право на защиту" с целью получения правовой помощи. Адвокатом Сергеем Шкрамадою был составлено и подано в Донецкий окружной административный суд исковое заявление о признании прекращения выплаты пенсии незаконным и возобновлении выплаты пенсии, начиная с 01.04.2018 года», – говорится в сообщении.

Суд передал дело на рассмотрение в Верховный Суд как образцовое, поскольку в производстве суда находится более 200 дел, которые имеют такие же признаки. «Образцовое дело – это дело, которое рассматривается Верховным Судом как судом первой инстанции для вынесения образцового решения, которое в будущем должны использовать суды при рассмотрении таких же – так называемых типовых – дел с целью исключения появления противоположной судебной практики по одинаковым вопросам. Итак, после вынесения образцового решения, все подобные дела должны быть рассмотрены в упрощенном порядке и решения в них должны соответствовать решению Верховного Суда», – уточняют юристы.