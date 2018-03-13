Участник АТО делает женские кольца и кулоны из гильз (Фото). Новости

Преподаватель Андрей Гречанюк, вернувшись с передовой, из зоны АТО, взялся за совершенно новое ремесло.

Андрей Гречанюк – кандидат наук, преподаватель-филолог Черновицкого национального университета, в свободное время – художник. Вот уже 2 года – ветеран. Военную специальность получил на военной кафедре своего вуза, где уже более чем полстолетия готовят офицеров запаса. Преподаватели говорят, что даже в страшном сне представить не могли, что выпускники гражданского вуза могут оказаться на войне. Но в 2014 году гордость кафедры – артиллеристы – отправились в зону АТО.

Батарея Андрея Гречанюка защищала позиции возле Дебальцево, кроме того, подразделение старшего офицера Гречанюка обороняло подступы к поселку Счастье.

Каждый вернувшийся с войны носит ее частицу в своем сердце, в этом убедился на собственном опыте, говорит Андрей. Вернувшись домой, преподаватель освоил новое ремесло – ювелирное. Женские кольца и кулоны делает по собственным эскизам из отработанных гильз.

Артиллерийская гильза, по словам Гречанюка, очень хорошо звенит. «Успокаивает, от дурных мыслей всяких», – рассказывает ветеран АТО о своем деле.

Особая его страсть – подвески-домики. «Я этих домиков уже раздарил – целыми жменями», – говорит Гречанюк.

И здесь же, среди его нехитрого инструмента, картин и эскизов – одна из самых дорогих книг. Сшитая современным способом, но похожая на старинный фолиант – книга по артиллерийскому делу. Теперь она всегда под рукой у Андрея Гречанюка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»