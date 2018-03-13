Кастеты и боевая граната: В Горловке подростки устроили массовые разборки (Фото). Новости

В неподконтрольной Горловке «полицейские» задержали группу несовершеннолетних, собиравшихся выяснять отношения в безлюдном месте, у одного из них изъяли гранату. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что драка была организована и скоординирована посредством социальных сетей. По словам «инспектора СНД Центрально-Городского района полиции г. Горловки» Александры Богдановой, были задержаны 60 несовершеннолетних, живущих в разных районах города. «Это Никитовский, Калининский и Центрально-Городской районы. Собирались на массовую драку, в основном были спортсмены, которые занимаются борьбой, каратэ. Из них – около 50 мальчиков, были и девочки», – заявила она.

Задержанные утверждали, что были просто зрителями. «Пришли посмотреть на драку между 5-м кварталом и Бессарабкой. Шел с тренировки, сказали пацаны, я просто так проходил мимо, услышал», – говорит один из ребят.

В «полиции» выяснили, что массовая драка была организована и скоординирована в социальных сетях. У одного из задержанных подростков изъяли боевую гранату. «В ходе досмотра у задержанных были обнаружены бинты, кастеты, капы и ручная граната», – рассказала Богданова.

Фото: скриншот видео YouTube

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»