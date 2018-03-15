В Межигорье проводят иппотерапию для переселенцев и участников АТО (Фото). Новости

В Межигорье работает программа реабилитации участников АТО. Они ухаживают за лошадьми и учатся держать равновесие – как физическое, так и психологическое.

Бывший боец АТО Игорь Мищенко родом из Луганской области. После демобилизации поселился в городке под Киевом, где познакомился с Людмилой Кучеряевой и двумя ее детьми. Теперь они хотят создать семью.

В Межигорье участник АТО во время первого их совместного отдыха впервые сел на лошадь. «Ощущение супер, конечно. Первый раз на лошади. Упражнения поделал, чувствуется, что энергией зарядился», – поделился впечатлениями мужчина.

Переселенка из Донецка Людмила рассказывает, что иппотерапия полезна не только для бывших участников боевых действий. «Мы познакомились с питомцами, попытались их покормить сушками, наладили небольшой контакт. Я думаю, что мои дети будут очень довольны, и хотелось бы почаще приезжать в такие места, чтобы получать побольше позитива», – рассказала она.

Еще один участник АТО Филипп Таран после ротации уже два месяца не может расстаться с лошадьми и решил освоить профессию коневода. «Была война и есть война, разного насмотрелся на ней и надо было где-то найти спокойствие. Мне порекомендовали приехать в Межигорье. Здесь хорошо, красиво. Уже второй месяц прохожу реабилитацию здесь», – рассказал он.

Фото: скриншот видео UATV

По словам конного инструктора, реабилитацию бойцы АТО здесь проходят от нескольких дней до нескольких месяцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеосюжету UATV

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