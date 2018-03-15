В Межигорье проводят иппотерапию для переселенцев и участников АТО (Фото). Новости

В Межигорье работает программа реабилитации участников АТО. Они ухаживают за лошадьми и учатся держать равновесие – как физическое, так и психологическое.
Бывший боец АТО Игорь Мищенко родом из Луганской области. После демобилизации поселился в городке под Киевом, где познакомился с Людмилой Кучеряевой и двумя ее детьми. Теперь они хотят создать семью.
В Межигорье участник АТО во время первого их совместного отдыха впервые сел на лошадь. «Ощущение супер, конечно. Первый раз на лошади. Упражнения поделал, чувствуется, что энергией зарядился», – поделился впечатлениями мужчина.
Переселенка из Донецка Людмила рассказывает, что иппотерапия полезна не только для бывших участников боевых действий. «Мы познакомились с питомцами, попытались их покормить сушками, наладили небольшой контакт. Я думаю, что мои дети будут очень довольны, и хотелось бы почаще приезжать в такие места, чтобы получать побольше позитива», – рассказала она.
Еще один участник АТО Филипп Таран после ротации уже два месяца не может расстаться с лошадьми и решил освоить профессию коневода. «Была война и есть война, разного насмотрелся на ней и надо было где-то найти спокойствие. Мне порекомендовали приехать в Межигорье. Здесь хорошо, красиво. Уже второй месяц прохожу реабилитацию здесь», – рассказал он.
Фото: скриншот видео UATV
По словам конного инструктора, реабилитацию бойцы АТО здесь проходят от нескольких дней до нескольких месяцев.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеосюжету UATV
Читайте также:
- Генерация UA: В Краматорске помогают детям, пострадавшим от военных действий
- Молодой ветеран: чем может помочь госслужба по делам участников АТО
- Нужно срочно принимать меры, – полковник о морально-психологическом состоянии военных
- Жена комбата: Парамедик после участия в АТО открыла собственный бизнес (Фото)
- Реабилитация в бизнесе: Гранатометчик после возвращения из АТО открыл кофейню
- В Украине намерены создать систему реабилитации участников АТО
Комментарии