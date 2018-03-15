С автоматом и в старой форме: Вблизи Горловки ВСУ задержали диверсанта «ДНР» (Фото). Новости

Вблизи неподконтрольной Горловки (Донецкая обл.) в поселке Зайцево украинские военные задержали диверсанта «ДНР». Во время очередного нарушения перемирия, пока продолжался обстрел, ВСУ заметили мужчину с оружием и военной форме российского образца.

Задержал диверсанта совместно с военной разведкой СБУ дежурящий тогда на посту боец ВСУ Николай. «Боец "ДНР" в военной форме старого российского образца, с автоматом. Я выбежал на фланг, положил на землю его, оружие забрали, связали его», – говорит он.

Как рассказал другой украинский военный Андрей, для борьбы с диверсантами у ВСУ есть специально созданные позиции, чтобы контролировать вылазки ДРГ. Задержанный оказался 42-летним жителем неподконтрольной Горловки. «Он был с оружием и не шел сдаваться», – отметил боец ВСУ.

По словам бойца ВСУ Сергея, у задержанного нашли «военный билет» «ДНР». «В "военном билете" было большими красными буквами написано на первой странице "ДНР" и о том, что данный сепаратист служил в "армии ДНР" с 2015 года. В особых отметках было то, что у него есть "гвардейская награда" какая-то», – рассказал он.

На допросе задержанный диверсант пояснил, что на подконтрольную ВСУ территорию попал якобы случайно, а в «армию» «ДНР» пошел из-за безработицы, «служил» гранатометчиком, за что получал по 15 тыс. руб. (6853 грн по курсу НБУ на 15.03.18) ежемесячно.

«Они специально так делают – ничего не запускают, чтоб люди шли воевали, православный на православного. Многие люди там воевать не хотят, но деваться людям некуда, работы нет. Была б работа – 95% ушли бы из армии», – рассказал задержанный.

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: скриншот видео «5 канал»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «5 канала»