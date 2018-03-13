Выборы в «ДНР»: Ходаковский стал «официальным» конкурентом Захарченко. Новости

В «ДНР» 11 марта прошла «отчетно-выборная» конференция «общественной организации "Патриотические силы Донбасса"». Об этом идет речь на странице «организации» в соцсети.

Отмечается, что участники конференции поддержали решение Александра Ходаковского о выдвижении своей кандидатуры на пост «главы республики». Сам Ходаковский выступил перед ними с речью о проблемах «ДНР» внутри «республики», критикой «местных властей», а также об отношениях с Россией и Украиной.

«В моем положении единственного пока реального конкурента Захарченко невыгодно приводить объективные причины нашей задницы – мне, напротив, нужно кричать, что все это происки наших правителей, что, придя к власти я и моя команда изменим жизнь к лучшему, что искореним то, внедрим это», – написал Ходаковский на своей странице в соцсети.

«Но давая определенные расклады, я показываю, что без радикальных изменений ситуацию коренным образом здесь не исправить, кто бы ни пришел к власти», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном Донецке утвердили проект предвыборной программы «главы ДНР» Александра Захарченко на заседании «президиума общественного движения "Донецкая республика"», которую он представил 3 марта.

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