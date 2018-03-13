Казалось, Россия нас поощряет, но присоединения не будет: Ходаковский о пропаганде в «ДНР». Новости

Вопрос о присоединении «ДНР» к России сейчас не стоит, многие обманулись вниманием российских СМИ к событиям в «республике» и теперь «много разных прозрений». Об этом заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Сначала казалось, что очень просто присоединиться к России – достаточно сделать заявку, тем более нас хорошо поощряли и подогревали в этом. Такого внимания, какое было оказано нам в 2014 году, трудно было ожидать: все центральные каналы российских СМИ, все издания присылали своих журналистов. Все показывалось, все транслировалось. Это мотивировало нас, и нам казалось, что Россия нас поощряет», – сказал он.

«Нам никто прямо не говорил и делал никаких политических заявлений, но по той степени освещения наших событий можно было понять, что Россия нас всячески поддерживает. Потом интерес резко пропадает, акценты смещаются на Сирию, на другие задачи. Мы начинаем недоумевать», – продолжил Ходаковский.

Он утверждает, что в «ДНР» ситуация вернулась к 2014 году, потому что «нельзя двусмысленно читать те посылы, которые исходят от первых лиц России». «С точки зрения политических перспектив вопрос о присоединении к РФ в каком-либо обозримом будущем на повестке дня не стоит. Я думаю, каждый уже пришел к этому осознанию», – заявил он.

Ходаковский также уверен, что перспектив присоединения к России у «ДНР» нет: «Нужно прекратить заниматься самообманом. У нас может быть любая степень интеграции с Россией. Мы можем считаться там очередным каким-то там федеральным округом, но присоединения не будет. Мы должны понимать, что судьба нашей территории, как в 2014 году, по-прежнему в наших руках».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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