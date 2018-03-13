В «ДНР» и «ЛНР» работает мощная украинская агентурная сеть, – Тука. Новости

На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей работает мощная украинская агентурная сеть. Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя задержание главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана.

«По ту сторону линии разграничения, это ни для кого не тайна, у нас есть мощная агентура. Также, к сожалению, у противника на нашей территории. Какие могут быть тайны? Это абсолютно нормальный процесс – идет борьба спецслужб», – сказал он.

По его словам, украинская сторона публично не признает наличие сети агентов на неподконтрольной территории Донбасса. «Не может и правильно делает, потому что мы действуем исключительно в рамках закона», – добавил Тука.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» и «ЛНР» продолжается украинское сопротивление российской агрессии на Донбассе, несмотря на то, что задержанным за «шпионаж» грозит смертная казнь.

По словам украинского ученого-религиоведа Игоря Козловского, освобожденного из плена «ДНР» 27 декабря 2017 года, на неподконтрольной территории Донбасса продолжает действовать группа украинского сопротивления российской агрессии. «Я встречал таких людей, которые продолжали такое сопротивление определенными партизанскими действиями, передавали информацию в Украину любым способом. Люди хоть и не объединены, но продолжают осознавать свою ответственность за дальнейшую судьбу региона, как части Украины», – сообщил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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