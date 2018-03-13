В «ДНР» мужчина убил несколько человек. Новости

На неподконтрольной Донетчине разыскивается мужчина, которого обвиняют в убийстве нескольких человек. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«По подозрению в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 106 УК ДНР (убийство двух и более лиц) разыскивается Дмитрий Чернев, 1990 года рождения», – утверждается в опубликованной ориентировке.

Преступления были совершены на территории Горловки. В соцсетях местные жители пишут, что мужчина убил 4-х людей, причем 2-х – с особой жестокостью.

«Также в районе 88 квартала Горловки был обнаружен труп возможной еще одной жертвы преступника (5-й жертвы)», – пишут горловчане в одном из пабликов 12 марта.

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