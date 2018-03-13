Сводка из зоны АТО за 12 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций, 2 украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 13 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям сил АТО в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования применили по силам АТО минометы калибрами 120 и 82 мм вблизи Павлополя, вооружение БМП-2 и минометы калибром 82 мм у Водяного, минометы и стрелковое оружие – у Авдеевки.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 5 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 142 единицы. Огонь велся по районам 5-ти населенных пунктов, в частности, под обстрелы попали поселки Крутая Балка вблизи Ясиноватой и Зайцево на севере Горловки, села Саханка, Ленинское и Дзержинское».

Также сообщается, что «сегодня ночью украинские силовики обстреляли село Коминтерново. В результате поврежден один жилой дом».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.