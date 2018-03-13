Санкции могли бы оказать больший эффект для возвращения Донбасса, – Тука. Новости

В Европе периодически нарушают санкции в отношении России и продвигают тему договоренностей, а эффект от санкций США мог бы быть сильнее. Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя заявление спецпредставителя США Курта Волкера о том, что Россия должна ликвидировать «ДНР» и «ЛНР».

«Я ожидал большего эффекта от введенных санкций [США]. Еще год назад я ожидал более критических последствий для российской экономики. Вообще возможностей еще очень много для введения санкций. Существует много возможностей добиваться осуществления тех санкций, которые уже введены», – говорит он.

«Это не тайна, что время от времени фиксируются нарушения этих санкций, в первую очередь нашими европейскими партнерами – большим частным бизнесом. Рычагов влияния еще очень много, их можно и нужно использовать», – считает Тука.

По его мнению, вопрос договоренностей с Россией может навредить не только Украине, но всему Европейскому Союзу. «В Европе существует точка зрения, которая после выборов в Италии, начнет в европейском сообществе набирать обороты. Ее поддерживает министр иностранных дел Германии [Зигмар Габриэль], например. Речь идет о том, что с Россией нужно договариваться», – сказал он.

«Если такой месседж, не дай Бог, наберет какую-то критическую массу в Евросоюзе, и они все-таки пойдут таким путем, это может принести катастрофические последствия в целом для Европы», – добавил Тука.

Как сообщалось ранее, спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Россия создала «ДНР» и «ЛНР», чтобы прикрыть свое участие в вооруженном конфликте на Донбассе, и их нужно ликвидировать.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что невыполнение Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе дает повод Америке и странам Евросоюза вводить против РФ новые санкции, и это то, что может заставить Кремль уйти из Донбасса.

Эксперты отмечают, что спецпредставитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков нашли консенсус в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но этот план крайне невыгоден украинским политикам.

Политолог Владимир Фесенко заявил, что Германия и Франция участвовали в предложении по миротворцам на Донбассе, которое спецпредставитель США Курт Волкер неофициально передал помощнику президента России Владиславу Суркову, и теперь на него ожидают ответ от Владимира Путина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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