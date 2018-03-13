Клеймо и привилегии для работодателя: Переселенцы о трудоустройстве. Новости

Переселенцы из Донбасса возмущены отношением к их прописке на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей и статусу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) со стороны работодателей. Проблемы трудоустройства люди активно обсуждают в социальных сетях.
Некоторые откровенно возмущены дискриминацией и статусом ВПЛ:
- Бэлла: «Я одна такая нервная? Меня бесят объявления "работа для переселецев". Мы что, какая-то особенная каста? Отбросы, которых никто не берет на работу?»
- Елена: «Ты действительно нервная, как и все мы! Я просто научилась к этому проще относится, и все!!! Если знаешь точно, чего стоишь это ничего не значит!»;
- Illia: «Ну, если вы за 4 года не перестали быть переселенцем, не ассимилировались, то как бы – да, каста»;
- Павел: «Нет, не одна. Да отдельная каста изгоев. А Донецкая и Луганская области – резервации... Этот регион – это недоУкраина. Некоторые банки здесь не кредитуют, как будто ждут прихода Л/ДНР»;
- Юлия: «Это наше клеймо теперь на всю оставшуюся жизнь»;
- Анирам: «Приезжай в Европу, сдаваться. Получишь статус беженца и забудешь, что такое нервы»;
- Юрий «Европа – это рай? Что-то недостижимо прекрасное? Тебе так ценен статус беженца? Тогда совет- води с собой собаку, с ней пособие больше. Переселенцам дают жилье, средства к существованию на первое время и работу, а этого ничего нет. Скорее "перемещенные лица", не так позорно звучит»
- Игорь: «Меня называли беженцам, я готов им был рожи бить... Беженцы из Сирии в Европе и то лучше живут, чем вынужденно перемещенные лица из Донецкой и Луганской областей»;
- Gennadii: «"Работа для переселенцев" – с прицелом, что люди вынужденно согласятся на низкую зарплату или особые условия»;
- Мария Богуславка: «Мы не поехали в Рашку, как многие»;
- Наталья: «В России в 2014 году, по крайней мере, отношение к нашим было гораздо лучше, чем к ВПЛ в Украине. В лицо говорили, чтоб лучше мы все передохли :( .... Сейчас, люди стали понимать, что от нас ничего не зависело».
Люди также активно обсуждают привилегии, которые дает статус ВПЛ работодателю:
- Николай: «Нет, "работа для переселенцев" – это еще и льгота для работодателя, если он берет переселенца через центр занятости»;
- Luba: «Это из-за грантов. На создание рабочего места – 30 тыс. грн для переселенцев»;
- Svitlana: «Расскажу свой опыт. Я тоже ВПЛ, но еще и работодатель. Регулярно предлагаю работу нашим землякам (считаю, что своим нужно помогать и НАШИ мне близки и понятны). Но НЕ поверите – никто не хочет работать!!!»;
- Бэлла: «Верим, мои знакомые родню год кормили, другому зп в 5000 маленькая, хоть он обычный слесарь»;
- Екатерина: «Все давно работают!!! Нельзя нам без работы даже неделю!»;
- Катерина: «"Не хотят работать" и нужны "низкооплачиваемые работники на неквалифицированный труд" – все же разные вещи. Выезжали ведь в основном кто? Трактористы, шахтеры и сезонные рабочие? Они, как раз там в основном остались».
- Эдуард: «Не знаю, у нас как раз с работой проблем не возникало. Наоборот, сталкивался с тем, что охотнее брали переселенцев, чем местных. С квартирой пару раз были проблемы, в начале, но и то из-за того, что боялись, что платить не сможем. А так, в принципе, всем пофиг»;
- Бэлла: «Ребята, я не о проблеме найма писала, а о том, что нас подчеркивают»;
- Оксана: «Мне наоборот сказали, что донецкие работящие, не то, что киевские»;
- Ольга Левченко: «Еще как берут! Наши класс держат!».
Переселенцы также делятся историями о поиске работы:
Наталья: «Расскажу, как я искала работу. Всего один эпизод из десятка похожих... У меня 15 лет стажа бухгалтером. Прихожу на предприятие, показываю трудовую – директор в экстазе...
- 15 лет стажа?...
- Да.
- С 1С работаете?
- Да.
- Украинским владеете?
- В совершенстве, английский с букварем.
- Отчеты в налоговую?
- Да.
Директор уже готов взять чуть ли не главным бухгалтером. И тут он видит в трудовой, волшебное слово СНЕЖНОЕ. На его вопрос, где это, объясняю, что в Донецкой области и что я ВПЛ. И тут....
- Вы, знаете, должность бухгалтера у нас занята, но есть место уборщицы, пойдете???
- Да нет уж...Я хоть и ВПЛ, но достойна уважения!».
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