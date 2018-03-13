На Донетчине храм в память о погибших военных накрыли куполами (Фото). Новости

Храм в Волновахе (Донецкая обл.), который возводят в память о погибших военных 51-й бригады ВСУ, накрыли куполами. Об этом на своей странице в Facebook сегодня, 13 марта, написал член оргкомитета по реализации проекта Тарас Яковлев.

«Имел возможность в очередной раз приехать в Волноваху. При поддержке многих волынян смонтировали купола на храме Святого Николая Чудотворца. Делаем все возможное, чтобы до 22 мая (годовщина трагических событий) комплекс был построен», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Волновахе на месте гибели военнослужащих 51-й отдельной механизированной бригады строят храм.

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