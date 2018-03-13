«Укрзализныця» переоборудовала 15 спецвагонов для военных. Новости

«Укрзализныця» за собственные средства переоборудовала 15 вагонов для нужд военных. Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов (на фото), передает пресс-служба «Укрзализныци».

12 марта железнодорожники представили 15 служебно-технических рефрижераторных вагонов для нужд сопровождающих военных эшелонов. После презентации состоялось испытание спецвагонов по маршруту «Дарница – Фастов» с привлечением представителей Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«"Укрзализныця" вовремя и оперативно выполнила задание руководства страны и создала достойные условия для военных, защищающих наше государство. Теперь военные получат совсем другой уровень комфорта благодаря переоборудованным спецвагонам», – отметил Евгений Кравцов.

По его словам, все работы выполнены собственными силами и на средства предприятия. На модернизацию каждого вагона потрачено около 250 тыс. грн. Общая стоимость 15 вагонов – около 3,75 млн грн. Переоборудованные вагоны уже прошли необходимые испытания.

Как отметил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, после подписания соответствующих актов приема вагонов с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины будет рассмотрен вопрос относительно переоборудования еще 15 вагонов.

В пресс-службе напомнили, что 22 февраля 2017 года президент Украины Петр Порошенко поставил задачу улучшить бытовые условия личного состава военнослужащих, привлеченных для охраны и сопровождения военных грузов во время их перевозки железной дорогой.

Руководство «Укрзализныци» в этой связи приняло решение переоборудовать имеющиеся рефрижераторные вагоны в служебно-технические вагоны для обеспечения надлежащих бытовых условий личного состава.

В пресс-службе также отметили, что модернизированный вагон оснащен спальным купе, караульным помещением, санузлом и кухней. Кухня укомплектована мебелью, плитой для приготовления горячих блюд и кухонным инвентарем. Все бытовые помещения отапливаются зимой. Система водоснабжения устроена аналогично системе пассажирского вагона и содержит все необходимое: душ, умывальник и туалет. Кроме того, спецвагон имеет сейф для оружия, окна с решетками, освещение и все необходимое согласно военному уставу караульной службы.