Все чаще звучит Крым: В «ДНР» озабочены политическими проблемами России. Новости

В «ДНР» ждут итогов президентских выборов в России и озабочены заявлениями США о том, что давление с РФ не снимут, даже если на Донбассе будет урегулирован конфликт. Об этом заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Мы прекрасно понимаем, какие сложности переживает сейчас российская политическая система. Мы очень много новых лиц увидим до начала июня. Это внутренняя борьба, это скрытые процессы, которые мы не можем наблюдать, но это сложные и болезненные процессы, которые проходят внутри российского политикума», – говорит он.

«Мы даем определенный тайм-аут для того, чтобы в России все это завершилось, чтобы было понятно – кто будет определен, останутся ли прежние кураторы, будут ли меняться люди, которые озадачены взаимодействием с нами. Какие их будут видения и позиции», – продолжил Ходаковский.

По его словам, Россия сейчас озабочена отношениями с США и санкциями. «Чем дальше развивается ситуация, тем понятнее становится, что мы не навязали Донбасс России, как пятое колесо к телеге. Чем дальше, тем уже меньше риторики, что Донбасс причина осложнений на внешнеполитическом уровне между Россией и Западом. Уже теперь более часто и более громко звучит Крым», – заявил он.

«Мы подождем месяц-два, пока там все устаканется и станет понятно, какие расклады образуются после выборов президента РФ и потом будем принимать решение... Снова будем собираться и решать, как жить этой части общества, которую мы с вами представляем», – добавил Ходаковский.

Как сообщалось ранее, спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Россия создала «ДНР» и «ЛНР», чтобы прикрыть свое участие в вооруженном конфликте на Донбассе, и их нужно ликвидировать.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что невыполнение Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе дает повод Америке и странам Евросоюза вводить против РФ новые санкции, и это то, что может заставить Кремль уйти из Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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