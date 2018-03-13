Лобовое столкновение: В ДТП в Донецке погиб мужчина. Новости

При лобовом столкновении двух авто в Донецке погиб мужчина, еще один мужчина – получил травмы. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«12 марта в Петровском районе Донецка на улице Рубена Ибаррури произошло ДТП. В результате лобового столкновения двух автомобилей – ВАЗ-2107 и Daewoo Sens – один человек погиб, еще один пострадал», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что погиб водитель авто ВАЗ-2107. Водитель авто Daewoo Sens 1979 года рождения получил травмы и был госпитализирован.

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