В «ДНР» похвастались успехами: Пассажиров перевозят 2 поезда и 65 электричек. Новости

В «ДНР» в 2017 году на 91% выросло количество курсирующих пассажирских и пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба «министерства транспорта ДНР».

Как утверждают в пресс-службе, в 2017 году количество пассажирских и пригородных поездов увеличилось на 31 по сравнению с 2016 годом. На сегодняшний день курсирует 65 маршрутов пригородных поездов и 2 пассажирских поезда.

В «ДНР» заявляют, что за 12 месяцев 2017 года в железнодорожном сообщении было перевезено 490 тыс. 300 пассажиров и 10,79 млн тонн грузов.

Также в «республике» уверяют, что отремонтировали 105 электровозов, 63 тепловоза, 71 секцию электропоездов, 28 секций дизель-поездов, 514 грузовых вагонов и 53 пассажирских вагона.

Ранее сообщалось, что в соцсетях раскритиковали обещание Захарченко пустить поезд в Россию.

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